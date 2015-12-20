Самолет Air France экстренно сел в Кении из-за найденного пакета в туалете
Самолет компании Air France совершил экстренную посадку из-за подозрительного пакета, найденного в туалете.
20 декабря 2015, 17:37
Самолет авиакомпании Air France, летевший из Маврикия в Париж, был вынужден совершить экстренную посадку в Кении в ночь на воскресенье. В туалете авиасудна был обнаружен подозрительный предмет, пишет РИА "Новости".
Как сообщается, самолет благополучно приземлился, все пассажиры были эвакуированы. На борту находились 459 пассажиров и 14 членов экипажа.
Найденное устройство передали службе безопасности, чтобы установить, содержится ли в нем взрывчатое вещество.
На данный момент самолет находится в аэропорту Момбаса.
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