Самолет на Аляске вернулся в пункт вылета из-за голого пассажира в туалете

Пассажирский самолет в США был вынужден вернуться в пункт вылета (в штат Аляска) из-за голого пассажира на борту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Как уточняет издание, на борту лайнера находились 178 пассажиров. Самолет летел в Сиэтл (штат Вашингтон). Однако после взлета один из пассажиров заперся в туалете, разделся и отказывался выполнять указания бортпроводников.

В итоге было принято решение вернуть лайнер в Анкоридж. Сотрудники полиции вывели нарушителя из самолета. Неизвестно, был ли он арестован.