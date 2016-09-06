Самолеты British Airways не могут вылететь из США и Мексики из-за сбоя

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Лайнеры авиакомпании British Airways не могут вылететь из аэропортов США и Мексики из-за компьютерного сбоя в системе регистрации пассажиров. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Сейчас специалисты пытаются решить проблемы сбоя, но когда это произойдет – пока неизвестно. Издание пишет, что сбой возник в нескольких аэропортах. Речь идет о Сан-Франциско, Вашингтоне, Атланте, Сиэтле и Мехико.

Как сообщалось ранее, не так давно произошел подобный случай в венском международном аэропорту Швехат. Тогда были отменены и задержаны рейсы Austrian Airlines.