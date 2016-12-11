Самолеты ВКС РФ ликвидировали 300 боевиков под Пальмирой

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В российском военном ведомстве рассказали, что за ночь самолеты ВКС РФ совершили 64 воздушных удара под Пальмирой, передает "Российская газета".

В результате вылетов были уничтожены 11 единиц танков и БМП, 31 оснащенный крупнокалиберными пулеметами автомобиль, а также ликвидированы свыше 300 боевиков. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ смогла отразить все атаки террористов на город, подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что атакующие боевики активно применяли начиненные взрывчаткой машины со смертниками, бронетехнику и реактивную артиллерию.

"Интерфакс" пишет, что накануне появились сообщения о том, что вооруженные подразделения террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) вновь вошли в сирийскую Пальмиру, из которой их выбили девять месяцев назад, и заняли часть города. Но позже арабское издание "Аль-Масдар" передало, что боевикам пришлось отступить, благодаря ударам со стороны ВКС РФ и ВВС Сирии.

Напомним, что Пальмиру освободили от террористов 27 марта при содействии российской авиации.