Самую длинную в России линию квантовой связи построят в "Сколково"

Генеральный директор Российского квантового центра Руслан Юнус сообщил о планах создать в технопарке "Сколково" крупнейшую в стране линию квантовой связи, длина которой составит порядка 250 километров, сообщает "РИА Новости".

По словам Юнуса, это будет не просто экспериментальная линия, а постоянно действующая сеть, на которой все участники экосистемы "Сколково" смогут отрабатывать современные методы киберзащиты.

Новая квантовая сеть будет состоять из десяти отдельных участков, которые свяжут между собой технопарк и международную гимназию "Сколково", Центр обработки данных Сбербанка и офис расчетно-кассового центра в здании Сколтеха.

Длина каждого из участков будет составлять от 20 до 80 километров, причем данные будут передаваться не только по оптоволоконному кабелю, но и с помощью инфракрасных лазеров в пределах прямой видимости. Примечательно, что этот метод передачи квантовых данных еще не использовался в России.

Генерировать квантовый ключ будут как промышленные, так и специальные лабораторные установки, на которых можно будет проводить исследования и обучать студентов. Стоимость проекта оценивается в примерно 100 миллионов рублей.