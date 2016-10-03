Самую легкую крупнокалиберную винтовку в мире создали в России
Крупнокалиберная снайперская винтовка весом всего 10 килограммов может поражать живые цели и легкую бронетехнику
3 октября 2016, 08:59
Фото: nikvesti.com
Тестовые испытания самой легкой в мире крупнокалиберной снайперской винтовки "Корд-М" завершаются в России, пишут "Известия".
Оружие может поражать живую силу и легкую технику на расстоянии до 2 км при весе всего 10 килограммов. С этой сверхлегкой винтовкой бойцы смогут легко преодолевать многокилометровые марш-броски.
Издание отмечает, что снайперская винтовка поступит на вооружение спецназа РФ в начале 2017 года.
Уточняется, что конструкторам "Корд-М" удалось решить проблему, связанную с недостаточным весом. Уменьшение веса оружия не привело к увеличению отдачи.
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