Самую легкую крупнокалиберную винтовку в мире создали в России

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Тестовые испытания самой легкой в мире крупнокалиберной снайперской винтовки "Корд-М" завершаются в России, пишут "Известия".

Оружие может поражать живую силу и легкую технику на расстоянии до 2 км при весе всего 10 килограммов. С этой сверхлегкой винтовкой бойцы смогут легко преодолевать многокилометровые марш-броски.

Издание отмечает, что снайперская винтовка поступит на вооружение спецназа РФ в начале 2017 года.

Уточняется, что конструкторам "Корд-М" удалось решить проблему, связанную с недостаточным весом. Уменьшение веса оружия не привело к увеличению отдачи.