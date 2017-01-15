Самую маленькую в мире ракету-носителя запустили в Японии
Старт ракеты-носителя состоялся с космодрома Утиноура в южной префектуре Кагосима
15 января 2017, 09:31
Фото: pixabay.com
Японские специалисты запустили самую маленькую в мире ракету-носителя SS-520. Старт прошел с космодрома Утиноура в южной префектуре Кагосима, пишет "РБК".
Запущенная ракета-носитель имеет сверхмалый спутник, который, как предполагается, будет выведен на орбиту. Пока неизвестно был ли запуск успешным.
Отметим, что старт состоялся в 2:33 (мск). Изначально запуск должен был пройти 11 января, но этому помешала погода.
Комментарии
Новости партнеров