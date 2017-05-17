Самые дорогие серьги в мире продали на аукционе в Женеве за $57 млн

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Серьги из редких розового и голубого бриллиантов продали во вторник, 16 мая, вечером на торгах в Женеве за рекордно высокую сумму - свыше 57 миллионов долларов. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's, где подчеркнули, что данная пара сережек является "самой значительной из когда-либо выставлявшихся на аукцион", передает ТАСС.

Отмечается, что бриллианты представляли два разных лота и были проданы по отдельности. Но известно, что купил их один и тот же человек, живущий в Азии.

Один из бриллиантов - "Аполлон голубой" (The Apollo Blue) - ушел с молотка за 42 миллиона 87 тысяч 302 доллара. Он весит 14,54 карата и относится к высшей категории чистоты - "без внутренних и внешних дефектов". Его физический тип IIb такой редкий, что к нему принадлежат лишь до 0,5% добываемых в мире ювелирных алмазов. Уникальность бриллианта заключается также в том, что в природе встречается лишь 0,1% натуральных алмазов голубого цвета. Эксперты оценивали лот в 38-50 миллионов долларов.

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Второй бриллиант - "Артемида Розовая" (The Artemis Pink) - продали за 15 миллионов 338 тысяч 176 долларов. Драгоценный камень весом в 16 карат не такой чистый и имеет мелкие включения. Тем не менее физический тип бриллианта IIa тоже редкий - к нему относится порядка 2% добываемых алмазов. Стоимость бриллианта оказалась в три раза ниже, чем "Аполлона голубого". До аукциона бриллиант "Артемида Розовая" оценивали в $12,5-18 млн.

Перед торгами председатель международного ювелирного отделения аукционного дома Дэвид Беннетт отметил, что данные бриллианты очень редки "и каждый из них - восхитительный камень сам по себе. Когда они вместе, то от них просто захватывает дух". Беннет добавил, что бриллианты назвали в честь греческих богов из-за их уникальности и красоты.