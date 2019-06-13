Самые любимые мультфильмы назвали россияне
Замкнул тройку лидеров мультфильм "Маша и медведь" – 16%
Самым любимым мультфильмом россиян стал "Ну, погоди!", пишут "Известия" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно исследованию, 65% россиян поставили "Ну, погоди!" на первое место среди самых любимых мультфильмов. При этом все выпуски мультсериала смотрели 80% опрошенных, некоторые серии видели 18%.
На втором месте среди самых любимых мультиков оказались "Каникулы в Простоквашино" – 31%.
Замкнул тройку лидеров мультфильм "Маша и медведь" – 16%.
Также в список самых популярных попали "Винни-Пух" – 13%, "Чебурашка и крокодил Гена" – 10%, "Кот Леопольд" и "Ежик в тумане" – по 8%.
Опрос проводился среди 1600 россиян старше 18 лет с помощью телефонного интервью.