Самые любимые мультфильмы назвали россияне

Самым любимым мультфильмом россиян стал "Ну, погоди!", пишут "Известия" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Согласно исследованию, 65% россиян поставили "Ну, погоди!" на первое место среди самых любимых мультфильмов. При этом все выпуски мультсериала смотрели 80% опрошенных, некоторые серии видели 18%.

На втором месте среди самых любимых мультиков оказались "Каникулы в Простоквашино" – 31%.

Замкнул тройку лидеров мультфильм "Маша и медведь" – 16%.

Также в список самых популярных попали "Винни-Пух" – 13%, "Чебурашка и крокодил Гена" – 10%, "Кот Леопольд" и "Ежик в тумане" – по 8%.

Опрос проводился среди 1600 россиян старше 18 лет с помощью телефонного интервью.