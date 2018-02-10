Самый дорогой Aston Martin выставят на торги за 1,2 млрд рублей

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Аукционный дом Bonhams выставит на торги легендарное британское авто Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV 1961 года. Об этом сообщает Life.

Ориентировочная цена DB4GT Zagato составляет £15 миллионов (1,2 миллиарда рублей по текущему курсу), на текущий момент это самый дорогой британский автомобиль в Европе.

Издание отмечает, что в мире существует всего 19 экземпляров данной машины, созданной в 1961 году.

Выставленный на торги автомобиль участвовал в международных гоночных соревнованиях с 1961 по 1962 год. Он состязался с Ferrari 250 GT SWB и Ferrari 250 GTO Berlinetta.

В сове время машиной управлял двукратный чемпион "Формулы-1" и победитель ежегодной гонки "Инди-500" Джим Кларк.

Aston Martin, объем двигателя которого составляет 3,7 литра (314 лошадиных сил), разгоняется до 97 километров в час за 6,1 секунды. Максимальная скорость авто - 247 километров в час.

Последние 47 лет DB4GT Zagato находился в частных руках. Машина не раз участвовала в гонках ретро-автомобилей в 80-90-х годах.

После серьезной аварии в 1993 году авто отреставрировали на заводе Aston Martin.

Планируется, что машина уйдет с молотка 13 июля 2018 года за рекордные £15 миллионов.