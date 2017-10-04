Самый нелепый пешеходный переход нашли в Иркутской области

Самый нелепый пешеходный переход установили в селе Онгурен Ольхонского района Иркутской области. Администрации населенного пункта пришлось поставить дорожные знаки, несмотря на то, что в районе практически отсутствуют автомобили, говорится в описании к видео.

В районном отделе ГИБДД объяснили, что рядом находится сельская школа, и перед ней обязательно должен быть знак перехода. Знаки установили накануне.

"Все законно. Выдали предписание, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Смысла в этом пешеходном переходе я не вижу. Когда в село приезжал министр ЖКХ Артур Сулейменов, он был в шоке от местных знаков. А еще меня заставляют переделать пешеходные переходы, установить их с люминесцентной пленкой. При том, что ночью там машины никогда не ездят, а школьники в это время не ходят на занятия. Видимо, после очередной проверки мне придется на земле краской "зебру" рисовать", - сказал глава администрации села Сергей Хелтухеев.