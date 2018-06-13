Савченко написала письмо Путину с просьбой помиловать осужденных украинцев

Фото: iamir.info

Депутат Верховной рады Надежда Савченко написала письмо главе РФ Владимиру Путину, в котором попросила помиловать 66 осужденных в России граждан Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Новости

Общество Савченко выразила готовность просидеть в российской тюрьме 22 года

Она считает, что для освобождения заключенных нужно использовать "любые правовые способы". По мнению Савченко, такой шаг поможет наладить связи между Россией и Украиной.

Также в письме депутат выразила уверенность, что россияне и украинцы "будут жить в мире".

К посланию она приложила список из осужденных в РФ украинцев.

Напомним, в данный момент Савченко находится под арестом. Генпрокуратура страны считает, что она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Депутату грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного срока.