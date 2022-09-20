Сайт правительства Алтайского края взломали и опубликовали новость про Аллу Пугачёву

19 сентября неизвестные взломали сайт правительства Алтайского края и разместили публикацию о позиции российской певицы Аллы Пугачёвой относительно признания иноагентом её супруга Максима Галкина, сообщает «Банкфакс».

Напомним, Пугачёва попросила зачислить её «в ряды иноагентов моей любимой страны», поскольку она «солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

«В материале, опубликованном на официальном сайте правительства Алтайского края в 17:43, поступок Пугачёвой оценивался с положительной стороны, а звёздная чета позиционировалась в патриотическом ключе. Публикация была удалена лишь утром 20 сентября», — отмечает издание.

В пресс-службе правительства заявили, что сайт взломали. В региональном Минцифры пояснили, что уже обратились в правоохранительные органы и предприняли необходимые действия, устранив уязвимость.

Ранее Мария Шукшина раскритиковала Пугачёву за просьбу включить её в список иноагентов.