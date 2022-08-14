Сбавь скорость, водитель. Полная карта всех камер видеофиксации нарушений на дорогах Алтая

Бороться с нарушителями правил дорожного движения в Алтайском крае помогает 171 комплекс видеофиксации. Большинство из них — почти около сотни — находятся на территории Барнаула. Активно комплексы устанавливают и на Чуйском тракте. И понятно почему: только за шесть месяцев 2022 года количество нарушений на этой магистрали выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021-го: с 64 000 до 138 000. Всего же за этот год только на федеральных трассах края камеры зафиксировали 186 000 нарушений. Фактически это тысяча нарушений в сутки. При этом эксперты отмечают, что благодаря камерам фиксации на аварийных участках дорог значительно снижается число ДТП: увидев следящее оборудование, водители резко становятся дисциплинированными. А это и есть главная цель полиции.



На сайте ГИБДД опубликована подробная карта мест размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации в Алтайском крае. Публикуем её и мы. Чтобы попасть на карту, кликните на картинку ниже.