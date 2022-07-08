«Сбер» начал «выковыривать» чипы из старых карт и вставлять их в новые

Представители Сбербанка вышли из ситуации с нехваткой чипов. Они стали вытаскивать чипы из старых карт и вставлять их в новые.

«Мы, „Сбер“, в основном работали с европейскими производителями чипов, соответственно, с логистикой из Европы сейчас большая проблема. Плюс Visa с Mastercard поуходили с российского рынка, поэтому все начали делать себе карты „Мир“, поэтому появился повышенный спрос на выпуск карточек», — цитирует представителя банка агентство «Прайм».

Для того чтобы выйти из проблемной ситуации, в банке придумали «выковыривать» чипы из старых карт и вставлять их в новые.

В банке добавили, что реимплантации подвергаются только старые невостребованные карты.