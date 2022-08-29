Сбер открыл в Барнауле второй офис нового формата

Новый офис Сбера открыли в Барнауле по адресу: проспект Ленина, 1а. Здесь работают универсальные специалисты, каждый из которых поможет клиенту решить разные вопросы за одно обслуживание — оформить кредитную или дебетовую карту, оплатить услуги и другие. Финансовые услуги доступны и через новые банкоматы со встроенной биометрией, управлять операциями можно при помощи голоса.

Внутреннее помещение нового офиса Сбера более открытое — здесь нет барьера и зоны плавно переходят одна в другую. Сотрудники обслуживают клиентов за столами, больше похожими на удобные столики в кофейне.

«Офисы нового формата — это уже не только про услуги и продукты банка, это нечто большее. Обслуживать клиентов сотрудникам помогают современные технологии, а безбарьерная среда создаёт более дружелюбную атмосферу. В таком офисе всё настроено на клиента и его потребности — это самое главное», — рассказала заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк Алла Косоухова.

Умные устройства Сбера представлены на специальной фиджитал-полке, где понравившийся девайс получится протестировать перед покупкой. Кроме того, в офисе можно отправить или получить посылку через СберЛогистику, и даже примерить заказанные одежду и обувь здесь же — в примерочной.

Двери нового офиса открыты для клиентов с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, в воскресенье он работает до 16:00.

Напомним, что впервые новый формат офисов Сбер презентовал на своей продуктовой конференции в сентябре 2020 года, а первый такой офис в Барнауле запустили в январе 2022 года.