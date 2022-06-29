Сбер перевёл сеть банкоматов на собственное программное обеспечение

Сбер завершил перевод 80% программного обеспечения (ПО) сети устройств самообслуживания на собственную разработку. Банк отказался от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, внедрил онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания. Вся логика работы банкомата и инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса функционируют с помощью разработок Сбера, в том числе на базе open source решений.

В настоящее время Сбер завершает разработку ПО для работы банкоматов в операционной системе на базе открытого исходного кода (Linux). При этом банк использует несколько российских вендорских решений, которые не планирует заменять.