Сбер перевёл сеть банкоматов на собственное программное обеспечение
На текущий момент успешно завершена миграция 14 тысяч устройств электронной очереди на Linux собственной сборки
Сбер завершил перевод 80% программного обеспечения (ПО) сети устройств самообслуживания на собственную разработку. Банк отказался от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, внедрил онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания. Вся логика работы банкомата и инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса функционируют с помощью разработок Сбера, в том числе на базе open source решений.
В настоящее время Сбер завершает разработку ПО для работы банкоматов в операционной системе на базе открытого исходного кода (Linux). При этом банк использует несколько российских вендорских решений, которые не планирует заменять.
«Решение об обеспечении независимости автоматизированных систем для сети банкоматов мы приняли ещё в 2018 году и планомерно двигались к этому, разрабатывая собственные решения. Поэтому мы были готовы к вызову текущего времени. Нам потребовалось кардинально перестроить архитектуру решений и пересмотреть процессы внутри сети. Собственная разработка позволила нам полностью управлять созданием продуктов, достигнуть требуемого уровня надёжности и безопасности. В результате мы получили максимальную независимость при обеспечении высокого уровня сервиса в сети устройств самообслуживания», — отметил Константин Подвальный, директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка.