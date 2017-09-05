Сбербанк начнет выдавать паспорта и водительские права

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Россияне смогут получить паспорт, оформить водительские права и зарегистрировать квартиру в Сбербанке — крупнейшая финансовая организация намерена приступить к реализации подобного проекта с 2019 года, передает ТАСС.

Суть данного начинания сводится к тому, что сотрудники отделений Сбербанка возьмут на себя некоторые функции многофункциональных центров, где оказываются государственные и муниципальные услуги.

Соответствующее заявление сделал в рамках нулевого дня Восточного экономического форума вице-президент Сбербанка Андрей Шаров, который уточнил: "Банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника МФЦ".

"Обкатать" данный проект планируется уже в 2018 году. Подготовительный период крайне важен, поскольку это принципиально новая модель работы для банковской организации.

В первую очередь данный проект будет актуален для тех регионов России, где имеется дефицит многофункциональных центров.

По оценкам Андрея Шарова, сегодня такая потребность имеется примерно в 30% российских регионов.



