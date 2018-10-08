Сбербанк намерен снизить ставку по ипотеке

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Сбербанк намерен в течение года заметно снизить среднюю ставку по ипотеке. Такое заявление сделал глава банка Герман Греф на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РБК, ссылаясь на сайт президента.

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Экономика Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%

Средний показатель уменьшится за счет рефинансирования старых, которые выданы по высоким ставкам, займов в ипотечном портфеле Сбербанка, уточнил глава Сбербанка. Он отметил, что каждый год около 15–20% старого ипотечного портфеля рефинансируется по новым ставкам.

В сентябре Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. Вслед за этим кредитные организации страны стали повышать ставки по ипотеке.

В первом полугодии этого года доля Сбербанка на рынке ипотечного кредитования в РФ увеличилась в годовом выражении на 0,5 п. п. — до 50%. Раньше в правлении кредитной организации заявляли, что банк не видит оснований для дальнейшего снижения кредитных ставок из-за ожидания роста ключевой ставки Банка России.