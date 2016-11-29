Сбербанк несколько часов возглавлял список самых дорогих компаний РФ

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Сбербанк несколько часов был самой дорогой российской компанией, его капитализация в ходе торгов на Московской бирже достигала отметки 3 трлн 575 млрд рублей, пишет в понедельник, 28 ноября, ТАСС.

Таким образом, рыночная капитализация Сбербанка впервые превысила стоимость "Роснефти" (3 трлн 564 млрд рублей), что сделало банк самой дорогой публичной компанией РФ.

Однако по итогам торгов "Роснефть" отыграла первое место по капитализации. Цена компании составила 3 трлн 567 млрд рублей, тогда как капитализация Сбербанка опустилась до 3 трлн 558 млрд рублей.

Агентство пишет, что обыкновенные акции банка 25 ноября установили новый исторический максимум на отметке 163,42 рубля за бумагу, но завершили минувшую неделю ниже данной отметки. Эксперт "БКС ЭКспресс" Константин Карпов считает, что целями роста обыкновенных акций Сбербанка являются отметки 165 рублей и около 170 рублей.

С начала текущего года обыкновенные акции Сбербанка выросли на 57,4%, а акции "Роснефти" подорожали на 32,9%. ТАСС отмечает, что рост стоимости данных бумаг происходит на фоне новых ценовых рекордов на фондовом рынке России. Так, рублевый индекс ММВБ в ходе торгов на Московской бирже 24 ноября впервые в истории превысил отметку 2100 пунктов, с начала 2016 года составил уже 19%.