«Сбербанк онлайн» за границей начал работать с перебоями

Клиенты «Сбербанка», которые находятся за территорией России, могут наблюдать проблемы в работе онлайн-сервисов кредитной организации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Некоторые клиенты, находящие за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании „Сбербанк Онлайн“ из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время», — цитируют представителей организации «Известия».

Отмечается, что на территории России все сервисы «Сбербанка» работают в штатном режиме.