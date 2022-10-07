«Сбербанк онлайн» за границей начал работать с перебоями
В России онлайн-сервисы кредитной организации работают в штатном режиме
7 октября 2022, 21:29, Илья Звягинцев
Клиенты «Сбербанка», которые находятся за территорией России, могут наблюдать проблемы в работе онлайн-сервисов кредитной организации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Некоторые клиенты, находящие за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании „Сбербанк Онлайн“ из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время», — цитируют представителей организации «Известия».
Отмечается, что на территории России все сервисы «Сбербанка» работают в штатном режиме.
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