Сбербанк приглашает на «День сибирского поля»

В Алтайском крае в очередной раз пройдёт «День сибирского поля». Сбербанк — партнёр данного мероприятия принимает участие в проводимых обсуждениях ключевых тем отрасли. Также будет организована точка присутствия Сбера — представители экосистемы выступят для участников мероприятия в качестве экспертов и расскажут о цифровизации агропромышленного комплекса, продуктах страхования для сельскохозяйственных предприятий, а также новых технологиях и сервисах для растениеводства и животноводства.

«Мы рады предложить предприятиям агропромышленного комплекса новые продукты, развивая экосистему для их потребностей. В частности, наши специалисты разработали сервис с автопилотом на базе искусственного интеллекта для сельскохозяйственной техники, позволяющий сокращать сроки уборочных работ и снижать расходы топлива, повышая при этом дневную выработку. Кроме того, помимо исконно банковских продуктов и программ страхования, мы предоставляем облачные сервисы, системы аналитики и прогнозирования, а также многое другое. Все самые современные разработки эксперты Сбера представят в рамках Дня сибирского поля 29 и 30 июня», — рассказал Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк.

Помимо Сбера, свою продукцию представят машиностроительные заводы и организации в сфере агроснабжения из Алтайского края, иных регионов и соседних государств. Посетители мероприятия смогут оценить современную сельскохозяйственную технику, увидеть различные виды семян, удобрений и вспомогательных биопрепаратов и многое другое.