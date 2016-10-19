Сбербанк сообщил о новом способе кражи денег из банкоматов

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Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что в России появился новый способ кражи денег из банкоматов, передает РИА Новости.

Около четырех-пяти месяцев назад мошенники начали использовать прием, который называется drilled box, уточняет источник. Суть метода заключается в следующем: мошенники сверлят дырочки в банкомате определенного вида (определенной и всем известной марки, говорит Кузнецов), затем к ним подключают шину [кабель - ред.] и мгновенно выкачивают деньги с ее помощью.

Кузнецов добавил, что производителя банкоматов немедленно проинформировали о проблеме, однако он никак не отреагировал на нее. Лишь после того, как ему поставили ультиматум, – пригрозили не покупать банкоматы, если не будут приняты меры, появилось эффективное решение проблемы.

"Эта проблема быстро решаемая", — цитирует зампреда агентство.

При этом Кузнецов предупредил, что Сбербанк не будет сотрудничать с производителями банкоматов, если они не будут соблюдать правила безопасности.