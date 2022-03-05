Сбербанк всегда рядом. Как сотрудники Сбера спасают клиентов от телефонных мошенников

Главная задача любого банка — оказание финансовых услуг, которых, к слову, сейчас великое множество. Но сотрудники Сбера иногда намеренно отказывают клиентам, когда понимают, что тех пытаются обмануть. О некоторых таких случаях в Барнауле amic.ru рассказали бдительные работники банка.

«Эксперт по инвестированию», мужчина в возрасте и 150 тысяч рублей кредита под акции

Пару недель назад в один из барнаульских офисов банка обратился мужчина за пятьдесят. Он хотел взять потребительский кредит в размере 150 тысяч рублей, который ему успешно одобрили. Но когда он пришёл получать деньги, у сотрудника банка Ирины Ивановой (имя изменено, — прим. ред.) возникли вопросы. Нет, все документы были в порядке, кредитная организация совершенно спокойно могла выдать клиенту эту сумму. Но смутило его поведение. Он постоянно был на телефоне во время оформления бумаг, задавал вопросы, по которым менеджер поняла, что он толком и не знает, как и зачем берёт заём.

«Мне сразу показалось, что тут может быть мошенническая история, хотя формально всё соответствовало. Со стороны может показаться: зачем нам выяснять мотивы человека и тем более его отговаривать. Но я и сама убеждена, что в такой ситуации важнее сберечь деньги и нервы клиента. И в целом мы в банке максимально нацелены оградить людей от таких вот схем», — рассказала Ирина.

В общем, мужчина в итоге признался, что кредит его убедил взять некий «эксперт по инвестированию», писавший ему в WhatsApp и звонивший с неизвестного номера. Он заверил, что вложить «вот именно в эти акции» будет очень выгодно. Разумеется, при ближайшем рассмотрении оказалось, это было бы вложение в карман мошенника. С помощью сотрудников банка клиент, наконец, это понял и был очень благодарен им за бдительность.

«Прокуратура», престарелый дедушка и 1,5 млн рублей

Вторая история в десять раз дороже предыдущей. Да, именно 1,5 млн рублей пытался снять со своего счёта 92-летний пенсионер. Мошенники атаковали его пять дней. Он позже рассказал сотрудникам банка, что звонили из «прокуратуры» и настоятельно рекомендовали «унести свои денежки» из банка. Его долго и настойчиво «уламывали» и в итоги добились того, что мужчина поверил и поехал в банк (кстати, на такси, которое для него вызвали). «Сотрудник ведомства» был всё время на связи с дедушкой и запугивал его: мол, ни с кем в банке не говорите, а то «вас введут в заблуждение».

Но, видимо, перегнули палку. Мужчина был насколько растерян и взволнован, что это сразу бросилось в глаза менеджеру по работе с клиентами. Деньги со своего счёта он заказал заранее, и банк был готов ему их выдать. Как и в прошлой ситуации, не было никаких формальных оснований, чтобы этого не делать.

Но оснований психологических было достаточно: сотрудники стали его осторожно расспрашивать, всё-таки человек в возрасте, а сумма очень крупная, да и постоянно кто-то звонит, разговор получается очень нервным. Мужчина признался, что ценные указания ему даёт некий сотрудник прокуратуры.

Руководитель офиса Елена Парамонова (имя изменено, — прим. ред.) вызвала полицию, представители которой также сразу раскусили планы злоумышленников.

«Вот так и получается, что иногда мы играем в чекистов и ловим мошенников. И ведь ещё понятно, когда на такие уловки попадаются пожилые люди, но ведь это случается и с клиентами более молодого возраста. Поэтому мы всегда начеку», — отметила она.

Кстати, в ноябре в этом офисе произошла ещё одна история со счастливым концом. Правда, уже никак не связанная с телефонными мошенниками. В разгар рабочего дня в банк зашла девушка-студентка и обратилась к консультанту с необычным вопросом: что делать с потерявшейся девочкой. Плачущего ребёнка она увидела на улице. Девочку завели в офис, обогрели, покормили и узнали адрес и фамилию родителей. Елена Парамонова связалась с семьёй. Те приехали уже через пять минут и были очень благодарны сотрудникам банка.

«Дочь», бабушка в халате и «большие деньги»

Третья история почти как из книги-детектива, в роли сыщика которой выступила старший менеджер по обслуживанию одного из городских офисов Юлия Петрова (имя изменено, — прим. ред.).

Однажды поздно вечером её вызвали в уже закрытый офис по сообщению службы безопасности — сработала сигнализация. Офис проверили, всё оказалось в порядке. Юлия уже было поехала домой, но заметила в соседнем круглосуточно открытом помещении с банкоматами одинокую женщину в возрасте, в ночной сорочке и халате, с телефонном у уха. Было заметно, что она нервничает.

Юлия подошла к посетительнице и сразу распознала признаки мошеннической схемы: женщине явно давали указания, куда нажимать и какую сумму выбирать. Сотрудница банка сначала осторожно спросила: не нужна ли ей помощь. Та явно испугалась, потому что на том конце провода стали настойчиво призывать никого не слушать и продолжать выполнять манипуляции.

Женщина тихо сказала, что она и знать не знает, кто с ней говорит. И испуганно добавила: её деньги пытаются похитить, а звонящий человек хочет помочь перевести их на «безопасный счёт».

Сомнений уже не осталось и Юлия буквально за секунду до нажатия кнопки «перевести деньги» взяла трубку. Там ей заявили следующее: мол, я дочь этой женщины, какое право вы имеете отбирать телефон.

Но «дочь» быстро поняла, что нарвалась на сотрудника банка и повесила трубку.

Напуганную женщину до дома довезли сотрудники службы безопасности банка. Она благодарила их со слезами на глазах. Говорит, что её подняли с постели ночью, напугали стандартным «некто пытается снять ваши деньги со счёта». Сумму Юлия Петрова не знает, но чуть не потерявшая их жительница Барнаула сказала, что для неё это были очень большие деньги.

Юлии вообще «везёт» на такие истории. Однажды она поздно вечером зашла в павильон с банкоматами снять для себя наличные. И увидела женщину, которой явно давали команды по телефону. Она хотела продать дачу на Аvito, и если бы не внимательность нашей героини, то просто потеряла бы деньги.

«Так уж вышло, что мне попадаются такие клиенты. В том числе и те, кто уже потерял деньги. Я вижу эти слёзы и переживания. Какую бы сумму ни похитили мошенники, это были деньги, которые человек, возможно, долго копил, отказывал себе в чём-то, строил на них планы, а потом по невнимательности потерял. Такого нельзя допускать», — рассказала Юлия.

А потому она советует: никогда не верьте на слово неизвестным звонящим, особенно по финансовым вопросам. Прервите разговор и обратитесь в кредитное учреждение лично. Сотрудники полиции, прокуратуры, банка не звонят клиентам по такому поводу.