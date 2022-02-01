Сбой при проверке QR-кодов зафиксировали в общественных местах Барнаула

В общественных местах Барнаула заметили сбой при проверке QR-кодов. Ситуацию прокомментировали в Алтайском краевом театре драмы.

Посетители театра в выходные столкнулись с тем, что их QR-коды на входе в заведение не читались. В социальных сетях горожане посетовали на то, что подобная проблема наблюдалась и в других местах.

Представители театра пояснили, что подобную аномалию могли вызвать проблемы в работе сервиса “Госуслуги”. Ссылки на QR-коды могли устареть, а это значит, что вакцинированным людям нужно было скачивать их заново.

Подобную операцию стоит провести каждому, чей код не считывается на входе в общественное место.

Ранее стало известно, что в Дании власти решили отменить все ограничения, несмотря на распространение “омикрон”-штамма коронавируса.