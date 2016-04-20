Счета на десятки миллионов рублей нашли у замминистра культуры

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Счета на десятки миллионов рублей нашли у заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, передает в среду, 20 апреля, "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что банковские счета чиновника были выявлены в рамках расследования дела о хищении госсредств, направленных на реставрацию памятников культуры.

Источник уточнил, что сейчас это имущество Пирумова арестовано. Всего, по имеющимся данным, в ходе расследования этого дела в апреле было проведено более 40 выемок в крупных банках.

Обыски прошли и в доме чиновника, который сейчас находится под стражей вместе с директором департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борисом Мазо, директором федерального госучреждения "Центрреставрация" Олегом Ивановым и главой строительной фирмы "БалтСтрой" Дмитрием Сергеевым.

Напомним, что о возбуждении уголовного дела в отношении высокопоставленных работников Минкульта и ряда предпринимателей ранее сообщила ФСБ.