Щитовидную железу можно обследовать по акции в Барнауле и Бийске

Слабость, разбитость, постоянная сонливость, сухость кожи, отеки, а также выпадение волос и беспричинная прибавка в весе могут свидетельствовать о симптоме недостаточности функционирования щитовидной железы — гипотиреозе. А если человек регулярно бывает раздражен, много ест и при этом худеет, это может указывать на избыточное функционирование щитовидной железы — гипертиреоз. На состояние этого органа могут влиять избыток или недостаток йода в пищевом рационе, инфекционные и аутоиммунные заболевания, неблагоприятное воздействие окружающей среды.





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