Сечин отказался объяснять наличие мигалки на его автомобиле

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что не использует мигалку для автомобиля на незаконных основаниях, пишет ТАСС со ссылкой на запись телеканала "Дождь".

В ответ на просьбу журналиста прокомментировать сообщения об использовании спецсигналов Сечин попросил его "отстать". Затем он добавил, что не может на незаконных основаниях пользоваться какими-либо спецсредствами.

Газета "Взгляд" пишет, что на просьбу пояснить, на каких основаниях он все-таки ездит на авто с мигалкой, Сечин заявил, что не может, не будет и не обязан объяснять. Он предложил оставить этот вопрос без комментариев.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что глава "Роснефти" пользуется машиной со спецсигналом. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил Русской службе BBC, что Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК, добавляет агентство. Таким образом, по словам Леонтьева, глава "Роснефти" - это государственный чиновник определенного уровня, который имеет право на мигалку и спецавтомобиль.