"Секретный корабль нацистов" обнаружили у берегов Антарктиды

На спутниковых картах Google обнаружили "122-метровый корабль", который лежит в 160 километрах от берегов Антарктиды. Пользователи Сети решили, что это секретный корабль нацистов.

Аноним изучал спутниковые карты и заметил у берегов Антарктиды странный ледник, по очертаниям очень похожий на корабль. О своей находке он рассказал в видеоролике на YouTube.

"Ледяной корабль, если его можно так назвать, – это 122-метровая яхта, которая покоится у берегов Антарктиды", – сказал автор видео.

В комментариях люди стали выдвигать свои теории относительно его происхождения. Помимо корабля нацистов, звучали версии о ковчеге, древних цивилизациях и внеземных технологиях.