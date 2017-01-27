Секс приносит боль каждой 13-й женщине — ученые

Гинекологи из Университета Глазго выяснили, что каждая 13-я женщина испытывает боль во время полового акта. К такому выводу они пришли, опросов более 6,6 тысяч женщин, пишет "Life.ru" со ссылкой на публикацию в Международном журнале акушерства и гинекологии.

Болезненный половой акт — это диспареуния. Большая часть женщин, рассказавших ученым анонимно о своей половой жизни и жаловавшихся на боль, находятся в возрасте 50-60 лет, уже после менопаузы, вторая по численности категория — девушки от 16 до 24 лет.

"Исследователи объясняют это тем, что молодые женщины, только начавшие половую жизнь с постоянным партнёром, не могут полностью расслабиться во время секса. Кроме того, они боятся, что их жалобы на боли во время секса могут повредить или помешать отношениям", — пишет издание.

Исследователи напоминают, что во всех таких случаях необходимо обращаться к врачу.