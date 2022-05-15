Сексолог назвал возрастные ограничения в интимной жизни

Российский врач-сексолог и психотерапевт, президент «Профессионального объединения врачей сексологов», действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги Евгений Кульгавчук рассказал о возрастных ограничениях в интимной жизни. Его слова приводит «Мослента».

«Цифры в паспорте никак не влияют на то, можно человеку заниматься сексом или нет. Однако, конечно, особенности и поправки на возраст в вопросе интимной близости имеют место быть. Как бы там ни было, если регулярно проходить профилактический осмотр и курс профилактики сексуальных нарушений, включая физиотерапию и подбор препаратов, можно длительное время „оставаться на плаву“», — рассказал специалист.

Кульгавчук отметил, что сексуальная активность является, в первую очередь, активностью физической и эмоциональной.

«Поэтому если, например, ваш врач-кардиолог категорически не рекомендует вам чрезмерных психоэмоциональных и физических нагрузок, вам следует больше наполнять свою сексуальную жизнь нежностью, нежели страстью», — сказал сексолог.

Собеседник отметил, что людям старше 60 лет важно уметь контролировать свою экспрессию в любовной близости.