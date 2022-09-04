Семь минут шоу. Фоторепортаж праздничного салюта ко Дню города

Праздничные фейерверки прогремели во всех районах города, но самое большое шоу горожане могли увидеть в центре

4 сентября 2022, 08:46, Илья Звягинцев

День города в Барнауле завершился канонадой праздничных салютов, которые прогремели во всех районах города. В центре фейерверк, как и обещали местные власти, длился семь минут.

Отметим, что после завершения салюта многие горожане направились на трамваи и автобусы, а поток людей занял одну полосу движения на проспекте Социалистическом.

Также в день 292-летия Барнаула жители краевой столицы трогали пауков, участвовали в косплей-фестивале, занимались спортом, смотрели выступления артистов и просто гуляли по городу. Благо погода к этому благоволила. Amic.ru рассказывает, какие мероприятия 3 сентября прошли в региональном центре.

Пауки, метро и спорт. Как прошёл День города — 2022 в Барнауле

Пауки, метро и спорт. Как прошёл День города — 2022 в Барнауле

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