Семь минут шоу. Фоторепортаж праздничного салюта ко Дню города

День города в Барнауле завершился канонадой праздничных салютов, которые прогремели во всех районах города. В центре фейерверк, как и обещали местные власти, длился семь минут.

Отметим, что после завершения салюта многие горожане направились на трамваи и автобусы, а поток людей занял одну полосу движения на проспекте Социалистическом.

Также в день 292-летия Барнаула жители краевой столицы трогали пауков, участвовали в косплей-фестивале, занимались спортом, смотрели выступления артистов и просто гуляли по городу. Благо погода к этому благоволила. Amic.ru рассказывает, какие мероприятия 3 сентября прошли в региональном центре.