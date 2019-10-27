Семь народных средств от простуды, которые реально помогают

Осенью, когда простуда и грипп становятся наиболее опасными, необходимо как следует защищаться от этой напасти. Но что делать, если уже заболели? "Медикфорум" назвал несколько простых, но очень эффективных методов лечения.

Куриный бульон. Это средство народной медицины используют уже не первый год. Ведь в составе такого продукта много минеральных веществ и белка. Именно в них нуждается заболевший организм. Также бульон содержит электролиты, которые помогают избежать обезвоживания. Ученые выяснили, что куриный бульон облегчает носовое дыхание, является противоотечным, противовоспалительным и противовирусным средством.

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Общество Медики рассказали, как при простуде сохранить работоспособность

Бузина. Сироп из этого растения станет эффективным средством от простуды. Выраженность симптомов уменьшится, болезнь отступит в кратчайшие сроки. Кроме того, в ягодах имеются антиоксиданты – полифенолы, которые подавляют активность вирусов в организме.

Чеснок и лук. Благодаря им укрепится иммунитет. Они полезны в качестве профилактического средства, поскольку обладают антибактериальным, противовирусным и противогрибковым свойствами.

Горячий чай. Это средство тоже помогает избавиться от простуды, заложенности носа и обезвоживания. В чае есть полифенолы и другие вещества, которые обладают антиоксидантными, противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. А дубильная кислота в напитке поможет снизить общее количество вредных бактерий.

Мед. Издревле мед считался лечебным средством. И до сих пор используется как средство от простуды. Также помогает вылечить кашель. Поэтому его часто называют незаменимым помощником в избавлении от болезни.

Цитрусовые. Народная медицина советует употреблять витамин С при простуде. Апельсины, лимоны, лайм, грейпфрут – все это позволит избавиться от заболевания. Иммунная система станет крепче, если их применять в лечении.

Эхинацея. Уже давно это растение считается признанным средством от простуды: траву и корень используют больше четырех веков. За счет содержания флавоноидов средство укрепляет иммунную систему, борется с воспалительными процессами.