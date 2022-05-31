Семь новых камер видеофиксации установят на дорогах Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Камеры появятся на следующих участках:

пересечение проспекта Социалистического с улицей Молодёжной;

пересечение улиц Северо-Западной и Юрина;

пересечение улиц Энтузиастов и Солнечная Поляна;

пересечение улиц Антона Петрова и 42-й Краснознамённой Бригады;

пересечение проспектов Ленина и Строителей;

в районе пешеходного перехода по ул. Малахова, 119;

в районе строения № 64 по пр. Красноармейскому.

Ввести комплексы в эксплуатацию КГКУ «Алтайавтодор» планирует с 31 июля 2022 года.