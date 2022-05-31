Семь новых камер видеофиксации установят на дорогах Барнаула
Ввести их в эксплуатацию планируют с 31 июля 2022 года
31 мая 2022, 07:19, Илья Звягинцев
Семь новых камер видеофиксации установят на дорогах Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Камеры появятся на следующих участках:
пересечение проспекта Социалистического с улицей Молодёжной;
пересечение улиц Северо-Западной и Юрина;
пересечение улиц Энтузиастов и Солнечная Поляна;
пересечение улиц Антона Петрова и 42-й Краснознамённой Бригады;
пересечение проспектов Ленина и Строителей;
в районе пешеходного перехода по ул. Малахова, 119;
в районе строения № 64 по пр. Красноармейскому.
Ввести комплексы в эксплуатацию КГКУ «Алтайавтодор» планирует с 31 июля 2022 года.
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