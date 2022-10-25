Семьи мобилизованных жителей Алтайского края смогут бесплатно ходить в музеи

Музеи Алтайского края ввели льготы для семей мобилизованных. Об этом рассказали в региональном Минкульте.

В Барнауле можно бесплатно посетить Государственный художественный музей, два здания Краеведческого музея (и его филиал в с. Курья — музей Михаила Калашникова), Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (а также три его филиала — Мемориальные музеи Роберта Рождественского в Косихе, Валерия Золотухина в Быстром Истоке и Екатерины Савиновой в Ельцовке).

Также бесплатно родственники мобилизованных смогут сходить в музей Германа Титова и Всероссийский музей Василия Шукшина.

Для подтверждения льготы необходимо предоставить в кассу музея соответствующие документы.