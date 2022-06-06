Семьи погибших сотрудников Росгвардии будут получать по пять млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке выплат семьям погибших сотрудников Росгвардии. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«В случае гибели военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, ‹...› членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях», — сказано в документе.

При отсутствии семей у сотрудников, выплаты будут начислять их неполнородным братьям и сестрам.

Указ вступил в силу со дня подписания. С текстом документа можно ознакомиться по ссылке.