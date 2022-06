Семинар о философии в песнях "Ленинграда" пройдет в Петербурге

Фото: gloss.ua

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров анонсировал необычное мероприятие, которое пройдет 12 декабря в конференц-зале Европейского университета Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Life со ссылкой на Instagram Шнурова.

По словам музыканта, в университете на русском и английском языка пройдет семинар, который будет посвящен философскому осмыслению творчества коллектива "Ленинград".

Шнуров отметил, что на семинаре будут присутствовать иностранные эксперты с докладами "Пох, нах, Бог. Теологическая машина равновесия и оборона "Ленинграда" и Windows to Europe. Pushkin With Shnurov in Digital Age (В Питере петь).

Артист отметил, что докладчиком выступит доцент философии Европейского университета Петербурга Йоэль Регев. Также Шнуров подчеркнул, что семинар пройдет при активном участии Драгана Куюнджича (профессора медиа и литературы из Университета Флориды, США).