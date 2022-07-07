Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника певцу

Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на проект памятника. Об этом сообщают на официальном сайте певца.

Сроки проведения конкурса не определены, потому что родные артиста хотят выбрать самый лучший из предложенных вариантов. Монумент поставят на Троекуровском кладбище, где похоронили Шатунова.

Композиция должна представлять собой скульптуру Юрия Шатунова в полный рост или выше. Её выполнят из бронзы. Автор проекта должен также учитывать размеры участка, на котором установят монумент.

Родственники отметили, что для создания памятника откроют сбор средств, но пока он не ведётся.