Семьям мобилизованных жителей Якутска выдадут капусту, свёклу и морковь

Семьи мобилизованных жителей Якутска получат овощные наборы, сообщил мэр Евгений Григорьев.

«В течение октября семьи мобилизованных горожан могут обратиться в Центр поддержки семей участников СВО за единоразовым продуктовым набором, состоящим из свежих овощей. Это капуста, картофель, морковь, свёкла, лук — всё выращено в пригородах города Якутска. В случае необходимости волонтёры доставят их до вашего домашнего адреса», — сказал градоначальник.

Кроме того, меры поддержки также подразумевают единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей, бесплатное горячее питание для детей в школах и проезд в общественном транспорте, освобождение от оплаты за детсад, отсрочку от арендной платы и пеней за земельный участок или муниципальное имущество, написал Григорьев в своём Telegram-канале.

Ранее мэр Воркуты Ярослав Шапошников заявил, что 10% добровольцев идут участвовать в спецоперации, потому что их «пилят жёны».