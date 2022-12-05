Сенатор допустил введение ограничений для «сбежавших» от частичной мобилизации россиян

В РФ могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших из страны с начала частичной мобилизации. Об этом «Ведомостям» сказал сенатор Андрей Клишас.

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — заявил политик.

Клишас допустил соответствующее изменение законодательства, но не уточнил, какие именно меры могут в дальнейшем ввести. По его мнению, уехавшие из страны люди не совершили преступление, но их поступок «с точки зрения морально-этической» подлежит осуждению.

Сенатор также отметил, что ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести «для [сотрудников] чувствительных сфер» экономики — например, транспортную безопасность и госсектор.