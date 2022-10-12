Сенатор Клишас заявил о том, что системы учёта военнообязанных в России находятся в плачевном состоянии

Сенатор Клишас завил о плачевном состоянии системы учёта военнообязанных в России. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Как одновременно в стране могут быть такие сервисы, как „Госуслуги“, и столь плачевное состояние системы учёта лиц, пребывающих в запасе...» — написал Клишас.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что проблемы в проведении частичной мобилизации заметили не только специалисты, но и многие люди.

Он заверил, что сейчас проводится работа по устранению недочётов в системе.