Сенатор Клишас заявил о том, что системы учёта военнообязанных в России находятся в плачевном состоянии
Его удивило то, что в стране есть такой сервис, как «Госуслуги», но в военкоматах происходит путаница
12 октября 2022, 17:54, Илья Звягинцев
Сенатор Клишас завил о плачевном состоянии системы учёта военнообязанных в России. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Как одновременно в стране могут быть такие сервисы, как „Госуслуги“, и столь плачевное состояние системы учёта лиц, пребывающих в запасе...» — написал Клишас.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что проблемы в проведении частичной мобилизации заметили не только специалисты, но и многие люди.
Он заверил, что сейчас проводится работа по устранению недочётов в системе.
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