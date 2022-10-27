Сенатор заявил, что уехавшие из России после начала спецоперации могут стать иноагентами
В Кремле отметили, что мнение Климова не отражает их позицию
27 октября 2022, 18:49
Россияне, уехавшие после начала специальной военной операции на Украине, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием. Как пишет РИА Новости, такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
«Если внимательно почитать закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием, разве человек, который уехал за рубеж, не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — заявил сенатор.
По мнению Климова, такие люди не смогут претендовать на должности и заказы в сфере госвласти, а также преподавать в государственных вузах и школах.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мнение сенатора не отражает позицию Кремля. Он отметил, что, по всей видимости, Климов высказал таким образом своё частное мнение.
«Неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счёт у нас нет», — цитирует его агентство.
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