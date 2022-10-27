Сенатор заявил, что уехавшие из России после начала спецоперации могут стать иноагентами

Россияне, уехавшие после начала специальной военной операции на Украине, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием. Как пишет РИА Новости, такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Если внимательно почитать закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием, разве человек, который уехал за рубеж, не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — заявил сенатор.

По мнению Климова, такие люди не смогут претендовать на должности и заказы в сфере госвласти, а также преподавать в государственных вузах и школах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мнение сенатора не отражает позицию Кремля. Он отметил, что, по всей видимости, Климов высказал таким образом своё частное мнение.

«Неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счёт у нас нет», — цитирует его агентство.