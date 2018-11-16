Сенаторам показали летающий мотоцикл, сделанный специалистами Сколково

Члены Совета Федерации посетили центр Сколково в рамках выездного заседания экономического комитета палаты регионов, пишет "Парламентская газета".

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Одно из главных пожеланий сколковских "инноваторов" к законодателям — дать возможность закупать новые сервисные продукты в рамках закона о госзакупках. Об этом было сказано в ходе того, как глава Комитета Совфеда по экономической политике Дмитрий Мезенцев и члены комитета осматривали последние наработки технопарка Сколково.

Более других изобретений сенаторов заинтересовал мотоцикл, способный летать на высоте до пяти метров. Стоимость изделия, сделанного из сверхлегкого металла, — порядка 125 тысяч долларов, грузоподъемность — до 400 килограммов.

Последние испытания летающего мотоцикла должны завершиться в этом году, а закупить партию транспортных средств уже хотят полицейские Дубаи (ОАЭ).

"Мне кажется, что здесь, в Сколково, есть оптимизм в желании создавать новое. Мы хотим, чтобы через генерируемые здесь знания Россия возвращала себе звание страны передовых исследований и ярких мировых талантов. Тех людей, которые сделали себя сами. Вы находитесь на острие конкуренции и работаете в проектах, ориентированных на повышение авторитета страны", — отметил Мезенцев.