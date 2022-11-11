Сенаторы хотят обязать детей уважать родителей

В России планируют законодательно обязать детей уважать родителей. Соответствующую инициативу выдвинули члены Совфеда, среди которых — Елена Мизулина, Андрей Клишас и другие.

Сенаторы предлагают изменить Семейный кодекс, дополнив его положением о «родительско-детских отношениях», которые строятся по принципу иерархичности и в которых «авторитет родителей для целей воспитания детей имеет непреходящее значение». Дети, по задумке сенаторов, обязаны добровольно признавать авторитет родителей и подчиняться, пишет газета «Ведомости».

Отдельно Семейный кодекс хотят дополнить определением традиционных семейных ценностей как «не только союза мужчины и женщины, основанного на браке, родстве, свойстве или усыновлении», но и «родительско-детских отношений». Парламентарии подчёркивают, что они имеют «большое влияние на формирование у ребёнка необходимого во взрослой жизни социального опыта».