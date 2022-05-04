Серьезный пожар произошел в административном здании на улице Кулагина в Барнауле

В Барнауле на улице Кулагина произошёл серьёзный пожар. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

«По уточнённым данным, загорелся утеплитель под кровлей. Люди из здания вышли. Два звена газодымозащитной службы работают в условиях задымления, порядка восьми единиц техники привлечено», — сказано в сообщении.

Для того чтобы ликвидировать огонь, пожарным пришлось срывать металлическую кровлю с крыши.

В настоящий момент возгорание локализовано. По предварительной информации, все люди успели выйти из здания. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что из-за природного пожара в Алтайском крае почти полностью сгорело село.