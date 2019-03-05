Сергей Зверев провел одиночный пикет у Кремля против завода на Байкале

Российский стилист Сергей Зверев в своем Instagram сообщил, что выступил против строительства завода на озере Байкал.

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Зверев опубликовал фото своего одиночного пикета на Красной площади. На снимках он стоит с короной на голове и плакатом в руках. "Против строительства завода на Байкале", – написано на плакате.

В подписи к фото говорится следующее: "Я против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал! А вы против? Хватит уничтожать природу!"

Напомним, рядом с озером Байкал в поселке Култук Иркутской области планируется построить завод по розливу питьевой бутилированной воды, которая будет поставляться в Китай. Главным инвестором проекта выступает Дацинская водная компания "Озеро Байкал", зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян.