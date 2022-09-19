Сериал Amazon по «Властелину колец» начали показывать в барнаульском кинотеатре «Пионер»

Сериал Amazon «Властелин колец: Кольца власти» начали показывать в барнаульском кинотеатре «Пионер». Официально фэнтези в России не выходило, а значит, показы осуществляются незаконно. Информация о сеансах есть на сайте кинотеатра.

Сейчас в расписании стоит два сеанса «Колец власти» — в 19:10 и в 21:55 (VIP-сеанс). На первый билет стоит 280 рублей, а на второй — 600 рублей.

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Как следует из описания, в «Пионере» показывают сразу несколько серий «Властелина колец». Длительность сеанса — 5 часов 36 минут. На данный момент вышло только четыре эпизода сериала. Каждый — длительностью более часа. Всего в первом сезоне будет восемь серий. Последняя выйдет 14 октября 2022 года.

Как рассказали в кинотеатре, сейчас в «Пионере» показывают первые две серии, потом идёт перерыв на титры и зритель смотрит ещё две серии. По мере выхода серий они будут показывать и их, но уже не одним сеансом, а с разницей во времени. Информацию о том, кто озвучивает серии, в «Пионере» не предоставили.

Напомним, что «Пионер» является единственным кинотеатром Барнаула, в котором нелегально показывают голливудское кино. Летом 2022 года в «Пионере» начали демонстрировать «Бэтмена» Мэтта Ривза. Сейчас в кинотеатре можно нелегально посмотреть «Мир Юрского периода: Господство», «Тор: Любовь и гром», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», а также мультфильмы «Удача» и «Миньоны: Грювитация». Все они официально в России не выходили.

При этом другие барнаульские кинотеатры из-за отсутствия голливудского контента могут закрыться. Посещаемость залов в Алтайском крае с начала февраля упала примерно на 90%, рассказал соучредитель компании «Киномир» Андрей Степурко.

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