Сертификаты переболевших COVID-19 на "Госуслугах" автоматически переоформят на год

Сертификаты переболевших коронавирусом, загруженные на сервис "Госуслуги", автоматически переоформят на год. Об этом сообщает Минцифры в официальном телеграм-канале.

"Минцифры сообщает, что сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале "Госуслуги", переоформляются со сроком действия на 1 год, согласно рекомендациям Минздрава России. Переоформление происходит автоматически и будет завершено в ближайшие дни", – сказано в сообщении.

Напомним, что новые сертификаты о перенесённом коронавирусе уже оформляют на год с даты выздоровления, а ранее выданные – продлевают до 12 месяцев.