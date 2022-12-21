Сертификаты в фитнес-клуб, боулинг, наушники. Amic.ru устраивает большой новогодний розыгрыш
Розыгрыш стартует 22 декабря в группе во «ВКонтакте»
Никаких отметок друзей и длительного ожидания итогов! В нашем новогоднем розыгрыше участники сразу смогут узнать, выиграл он или нет. И если не выиграл, то снова испытать удачу!
22 декабря 2022 года в 12 часов в нашей группе во «ВКонтакте» стартует конкурс, выиграть в котором можно один из 14 призов! Участвовать в нём очень просто — специальный бот определит, улыбнулась вам удача или нет в режиме реального времени. Нужно только написать в комментариях «участвую» и сразу узнать результат. Шансы выиграть очень высокие!
О каких призах идёт речь?
Дневная карта в фитнес-клуб «Вита-спорт» на полгода;
Два сертификата в «Читай-город» номиналом 1000 рублей;
Два сертификата в банный комплекс «Гуляй, Вася» номиналом 2000 рублей;
Два сертификата в магазин для взрослых «Штучки-дрючки» номиналом 1000 рублей;
Два сертификата номиналом 1000 руб. в «Европу Боулинг»;
Сертификат в караоке-клуб «Космос» номиналом 2000 рублей;
Беспроводные наушники amic.ru;
Два сертификата в парк развлечений Lazer Park номиналом 5 тысяч рублей.
Переходите по ссылке и принимайте участие!
С победителями розыгрыша мы свяжемся в личных сообщениях и уточним время и место получения приза.