Сервируем стол: как расставить посуду и какими приборами пользоваться?

Знаете, для чего нужна вилка с двумя зубцами или как выглядит ложка для сметаны? Разбираться в столовых приборах и правильно сервировать стол – целая наука. Но теперь с новой инфографикой от Amic.ru понять, что и чем нужно есть, из какого стакана что пить и как это все грамотно расставить, сможет каждый.

Приобрести свежее и качественное мясо индейки в Барнауле можно в фирменных магазинах "Мясная лавка" ("Барнаульский пищевик"):

Змеиногорский тракт, 104м/5

Красноармейский, 64

Попова, 76

Пионеров, 10

Молодежная, 56

Павловский тракт, 142Б

Трактовая, 88 Б

Панфиловцев, 22Б

Юрина, 299а