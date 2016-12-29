Сервируем стол: как расставить посуду и какими приборами пользоваться?
Сохраните, чтобы не потерять: показываем схему правильной сервировки стола и рассказываем, что нужно знать о столовых приборах
29 декабря 2016, 13:25
Знаете, для чего нужна вилка с двумя зубцами или как выглядит ложка для сметаны? Разбираться в столовых приборах и правильно сервировать стол – целая наука. Но теперь с новой инфографикой от Amic.ru понять, что и чем нужно есть, из какого стакана что пить и как это все грамотно расставить, сможет каждый.
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